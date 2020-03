Depois de Itália, os países mais afetados são Espanha, com 7.340 mortes para 85.195 casos, China continental com 3.304 mortes (81.470 casos), Irão com 2.757 mortes (41.495 casos) e França com 2.606 mortes (40.174 caso).



A China (sem os territórios de Hong Kong e Macau), onde a epidemia começou no final de dezembro, contabilizou 81.470 casos (31 novos entre domingo e hoje), incluindo 3.304 mortes (4 novas) e 75.448 curados.



Também os Estados Unidos estão a ser bastante afetados pela pandemia tendo sido registadas oficialmente 143.055 infeções, 2.514 mortes e 4.865 curados.



Desde as 19:00 de domingo, Angola anunciou as primeiras mortes ligadas ao vírus.



A Europa totalizou até às 11:00 de hoje 24.841 mortes para 396.027 casos, a Ásia 3.827 mortes (106.552 casos), Médio Oriente 2.847 mortes (50.643 casos), Estados Unidos e Canadá 2.577 mortes (149.298 casos), l América Latina e Caraíbas 348 mortes (14.910 casos), África 150 mortes (4.786 casos) e Oceânia 20 mortes (4.864 casos).



A AFP alerta que o número de casos diagnosticados reflete apenas uma fração do número real de infeções, já que um grande número de países está agora a testar apenas os casos que requerem atendimento hospitalar.



Portugal regista hoje 140 mortes associadas à covid-19, mais 21 do que no domingo, e 6.408 infetados (mais 446), segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

De acordo com a agência de notícias francesa, já foram diagnosticados pelo menos 727.080 casos de infeção pelo novo coronavírus, que provoca a doença covid-19, e a pandemia espalhou-se por 183 países ou territórios. Foram consideradas curadas pelo menos 142.300.Itália, que registou a primeira morte ligada ao coronavírus no final de fevereiro, é o país mais afetado em número de mortes, com 10.779 para 97.689 casos, sendo que 13.030 pessoas foram consideradas curadas pelas autoridades italianas.