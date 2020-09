Covid-19: Reino Unido regista 4.368 contágios num dia e Governo admite aceleração

No domingo tinham sido contabilizadas 3.899 novas infeções e 18 mortes, mas no sábado foram identificados 4.422 novos casos, o número mais alto desde maio.O total acumulado no Reino Unido desde o início da pandemia da covid-19 passou hoje para 398.625 de casos de contágio confirmados e para 41.788 óbitos num período de 28 dias após um teste positivo.O ministro da Saúde britânico, Matt Hancock, admitiu hoje no parlamento não existir "dúvida de que este vírus está a acelerar".Na sexta-feira passada, o instituto de estatísticas britânico ONS indicou que na semana de 03 a 10 de setembro tinham sido identificados 6.000 casos de covid-19 em Inglaterra, quase o dobro da semana anterior, uma tendência que as autoridades estão a observar no resto do Reino Unido.Numa conferência de imprensa esta manhã, o principal assessor científico do Governo, Patrick Vallance, disse que, se este ritmo continuar, em meados de outubro o Reino Unido poderá registar 50 mil casos diários."Cinquenta mil casos por dia levaria a, um mês mais tarde, em meados de novembro, a 200 mortes ou mais por dia", avisou Vallance, alertando para a "rapidez com que isto pode evoluir se a duplicação continuar".Vallance e o diretor geral de Saúde de Inglaterra, Chris Whitty, defenderam a necessidade de medidas para abrandar esta tendência.O primeiro-ministro, Boris Johnson, vai fazer uma declaração oficial sobre a pandemia covid-19 no parlamento na terça-feira, após uma reunião do conselho de emergência, foi hoje confirmado oficialmente.A reunião da manhã de hoje da Comissão para as Contingências Civis, conhecida por COBRA e responsável por determinar medidas para situações de emergência nacional, é a primeira desde 10 de maio.A chefe do Governo autónomo da Escócia, Nicola Sturgeon, admitiu hoje que "vão ser aplicadas quase de certeza" nos próximos dias, enquanto que o Executivo do País de Gales anunciou um confinamento local nas regiões de Bridgend, Merthyr Tydfil, Newport e Blaenau Gwent a partir das 18:00 de terça.A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 961.531 mortos e mais de 31,1 milhões de casos de infeção em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.BM // ANPLusa/fim