Creches vão recusar crianças com mensalidades em atraso

A Associação de Creches e Pequenos Estabelecimentos de Ensino Particular (ACPEEP) defende a abertura das escolas em maio, mas alerta que as creches só vão receber as crianças com pagamentos em dia, noticia esta terça-feira o Jornal de Notícias.





"Não é uma questão de represália, mas de respeito e igualdade para com quem fez o sacrifício de pagar", referiu a presidente da associação, Susana Batista.