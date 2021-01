DGS defende vacinação de "qualquer pessoa elegível" para evitar desperdício

Leia Também Delegado do INEM-Porto diz que só evitou que se deitassem vacinas ao lixo

A Direção-Geral de Saúde (DGS) emitiu uma norma na qual esclarece que perante o risco de desperdício de doses de vacinas estas devem ser administradas a "qualquer pessoa elegível", mesmo que não esteja no topo das prioridades.Nas últimas semanhas, têm sido conhecidos diversos casos em que vacinas em sobra foram administrados a grupos não prioritários, gerando grande polémica. Agora, numa norma publicada ontem no seu site , a DGS explica, no ponto 16, que "a administração de vacinas é organizada de forma a evitar o desperdício de doses de vacinas". Aí, é explicado que após uma cada sessão vacinal (período de um dia em determinada instituição), "os frascos (não perfurados) que sobrarem de uma sessão vacinal, devem ser utilizados no mesmo dia". Se os frascos já estiverem perfurados, "não devem ser transportados".Sabendo isto, e para evitar desperdícios, afirma a DGS, que "deve ser assegurada a vacinação contra a COVID-19 de qualquer pessoa elegível, devendo, na medida do possível, respeitar a ordem de prioridades definida nos termos da presente norma".Ou seja, como "a administração de vacinas é organizada de forma a evitar o desperdício de doses", a vacinação deve prosseguir, mesmo que não estejam vacinadas todas as pessoas identificadas como mais prioritárias dentro da Fase 1". E dá um exemplo: a vacinação deve prosseguir para as pessoas com comorbilidades com menos de 65 anos de idade mesmo que não estejam vacinadas todas as pessoas com 65 ou mais anos de idade).Mais à frente nesta longa norma de 14 páginas, é detalhada a estratégia para impedir o desperdício de vacinas em cada sessão vacinal nos lares e instituições similares. Primeiro, "a vacinação deve iniciar-se pelos residentes ou utentes"; em segundo lugar, "os frascos multidosse deve ser abertos apenas se houver profissionais suficientes para utilizar todas as doses na mesma instituição". E, em terceiro, se por algum facto imprevisível, se sobrarem frascos multidose, estes devem ser utilizados num lar ou instituição similar "vizinho ou num concelho limítrofe, priorizando-se o concelho com maior risco epidemiológico e/ou estrutura ou unidade com maior número de pessoas". Em seguida, caso não seja possível realizar o referido anteriormente, "deve proceder-se à vacinação de profissionais de saúde ainda não vacinados; e caso não seja possível vacinar todos os profissionais de saúde da instituição em causa, estes devem sê-lo logo que possível.