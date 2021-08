Dois em cada três portugueses já têm vacinação completa conta a covid

São já praticamente dois em cada três os portugueses com a vacinação completa contra a covid-19. O número de pessoas com a vacinação completa ascende a 6.760.777, o que corresponde a 66% da população total, de acordo com o relatório de vacinação divulgado esta terça-feira pela Direção-Geral de Saúde (DGS).



Os dados, que abrangem o periodo de 27 de dezembro do ano passado até dia 15 de agosto, revelam que com pelo menos a primeira dose da vacina são já 7.791.486 pessoas, ou seja 76% da população.





Face à semana anterior verifica-se que foram administradas mais cerca de 461 mil primeiras doses e perto de 357 mil doses.Por regiões, o Alentejo conta já com 69% da população com a vacinação completa, estando a apenas 1% da meta dos 70%, a nível nacional, definida pelo Governo para a segunda fase do alívio de restrições. Com pelo menos a primeira dose são já 77% dos residentes nesta região.No Centro a vacinação completa cobre já 68% dos habitantes e 76% receberam no mínimo uma dose. No Norte há menor percentagem com a vacinação completa (66%) mas mais com a primeira dose (77%), enquanto no Algarve os valores são de 66% e 74%. Já em Lisboa e Vale do Tejo os números são mais baixos: 64% com vacinação completa e 74% com pelo menos a primeira dose.Nas regiões autónomas, a Madeira regista 66% com o esquema vacinal completo e 75% com a primeira dose, enquanto os Açores apresentam valores de 63% e 74%, embora a DGS dê conta que nesta região os números poderão estar subestimados por atrasos no registo das inoculações.Por escalões etários, nos jovens até aos 17 anos há já pouco mais de 152 mil com a primeira dose, o que corresponde a 9%. No escalão dos 18 aos 24 anos são 54% os que já receberam a primeira dose e 30% os que têm a vacinação completa.Dos 25 aos 49 anos os valores são bem mais elevados: 83% com a primeira dose e 70% com o esquema vacinal concluído.Entre os 50 e os 64 anos já quase toda a população (96%) recebeu a primeira dose e 90% tem a vacinação completa. Acima dos 65 a cobertura vacinal é quase total (99% com a primeira dose e 97% com a completa).