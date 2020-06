Espanha abre fronteiras com Espaço Schengen em 21 de junho. Exceção é Portugal

Governo espanhol decidiu antecipar a abertura de fronteiras. A decisão foi comunicada pelo líder do Governo, Pedro Sanchéz, numa reunião com os presidentes das regiões autónomas do país.

Espanha antecipou para 21 de junho a abertura de fronteiras com todos os países do Espaço Schengen, mas manteve para 1 de julho a previsão de reabertura com Portugal, anunciou este domingo, 14 de junho, o presidente do Governo espanhol Pedro Sánchez.





De acordo com a agência EFE, a revelação foi feita durante a décima quarta e última reunião de videoconferência mantida durante o estado de emergência entre o líder do Governo espanhol e os presidentes das regiões autónomas do país, na qual Sánchez confirmou também a cerimónia prevista para 1 de julho, na reabertura de fronteiras com Portugal.