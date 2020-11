Estados Unidos aumentam restrições para combater a covid-19

No início da semana, a Califórnia impôs inúmeras regras para travar o aumento do número de infeções por covid-19. Depois de Donald Trump ter declarado derrota, estados como o Oregon, Washington e New Jersey seguiram-lhe os passos e implementaram restrições.





Após as limitações impostas pelos países europeus, agora é a vez de os Estados Unidos atuarem. Esta segunda-feira (dia 16 de novembro), o estado da Califórnia impôs diversas restrições e o governador alertou para a possibilidade de um recolher obrigatório.





Até o governador do Iowa, que à partida se demonstrou contra estas medidas mais austeras, emitiu esta semana um comunicado onde obriga ao uso da máscara.





Estas restrições surgem numa altura em que os norte-americanos assistem a um aumento exponencial do número de infeções por covid-19. Só nos primeiros dez dias de novembro o país registou um milhão de casos, o que levou as autoridades de saúde a tecer chamadas de atenção quanto à gravidade da situação e à aproximação do feriado de Ação de Graças.





Deborah Birx, um importante membro da Casa Branca na luta contra o vírus, disse à Bloomberg que o aumento de infeções está a ganhar uma proporção preocupante, com especial enfoque, nos lares de idosos. Já Ellie Murray, professor de epidemiologia da Universidade de Boston, salientou que "muitas pessoas não têm sintomas, mas têm o vírus e, desta forma, transmitem-no sem saberem que o têm", sendo necessário "contrariar esta explosão", reforçou Murray à Bloomberg.





Nos últimos sete dias, em média, os casos aumentaram 37% nos EUA, algo que já não ocorria a esta velocidade desde o final de março. Na Califórnia esta média é mais elevada, sendo que a cada dia se registou um aumento de 51% dos casos, de acordo com os dados da Universidade de Johns Hopkins.





Leia Também Nova Iorque reimpõe fecho de restaurantes e bares às 22:00 devido a pandemia

Gavin Newson, governador da Califórnia, afirmou que a percentagem de novos casos no seu estado está a aumentar sem precedentes. "Os casos estão a aumentar por todo o estado e em todas as faixas etárias, em todos os grupos demográficos, raciais e étnicos", reforçou ainda Newson num comunicado citado pela Bloomberg.





De modo a conter as infeções do seu estado com cerca de 40 milhões de habitantes, Newson promulgou restrições mais rígidas, tais como: o fecho de restaurantes, ginásios, locais de culto e teatros. Numa altura em que a covid-19 ataca, outros estados norte-americanos seguem o exemplo e planeiam estratégias para conter a pandemia.





"A covid-19 está a espalhar-se como um incêndio por todo o país", disse o governador do Kentucky, Andy Beshear, citado pela Bloomerg.





Em Nova Iorque já foram também implementadas medidas restritivas, que decretaram o fecho de alguns negócios não essenciais, obrigaram os restaurantes a encerrar às dez horas da noite e limitaram os grupos a dez pessoas.