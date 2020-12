EUA confirmam eficácia da vacina da Moderna e preparam aprovação esta semana

Os Estados Unidos preparam-se para reforçar o esforço de vacinação em massa no país, com a aprovação da segunda vacina contra a covid-19 já esta semana.





O regulador norte-americano, a Food and Drug Administration (FDA), revelou esta terça-feira um relatório sobre a vacina da Moderna, onde confirma que esta é eficaz e segura na prevenção do novo coronavírus, abrindo caminho para o aval ao pedido de uso de emergência por parte da farmacêutica.





No relatório disponibilizado online, os técnicos da FDA confirmam a eficácia de 94,1% anunciada anteriormente pela empresa e que é igualmente eficaz em diferentes grupos raciais e étnicos e em pessoas com condições médicas subjacentes. De acordo com a análise ao ensaio clínico, a vacina foi 86,4% eficaz em pessoas com mais de 65 anos e 95,6% eficaz nas pessoas com idades compreendidas entre os 18 e os 65 anos.





Quanto aos efeitos secundários incluindo febre, dor de cabeça e fadiga, o regulador garante que não apresentam riscos.





O relatório da FDA é conhecido a dois dias de uma reunião de consultores da agência que vão votar se recomendam a autorização, antes de uma decisão final da FDA. O regulador não tem de seguir o conselho dos especialistas independentes, embora na maioria dos casos concorde com os seus painéis consultivos.





Na semana passada, a FDA autorizou uma vacina semelhante da Pfizer e da BioNTech depois de o painel consultivo ter aprovado o seu uso, numa votação com 17 votos favoráveis, 4 contra e uma abstenção.





Tanto a vacina da Moderna como a da Pfizer são baseadas na tecnologia de RNA que nunca foi usada em inoculações e ambas implicam a toma de duas doses. Entre as duas farmacêuticas, o objetivo é que 20 milhões de pessoas no país recebam a primeira dose da vacina até ao final do ano.





Enquanto a vacina da Pfizer já teve luz verde no Reino Unido e Estados Unidos, a da Moderna ainda não foi aprovada em nenhum outro país e ainda não foi usada em ninguém fora de um ensaio clínico.