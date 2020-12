Francisco Ramos: “Temos pessoas para receber as vacinas na noite de Natal”

O parecer favorável da Agência Europeia de Medicamentos (EMA) sobre a vacina da Pfizer e da BioNTech vai ser dado na próxima segunda-feira, 21 de dezembro, e a decisão de aprovação, que será da Comissão Europeia e não do Infarmed, está prevista para dois dias depois. Francisco Ramos acredita que "se tudo correr bem, teremos as primeiras vacinas a chegar ainda este ano".

Numa audição na Comissão Parlamentar de Saúde, pedida pelo PSD e pelo CDS, o coordenador da "task force" que vai gerir o processo de vacinação contra a covid-19 lembrou que há o compromisso de fazer chegar as primeiras doses no mesmo dia aos 27 Estados-membros da União Europeia, não se sabendo ainda o dia exato.

No entanto, lembrando que a diretora médica da Pfizer em Portugal já anunciou a disponibilidade para fazer a entrega num espaço de três dias, mesmo que haja as festividades natalícias pelo meio, Francisco Ramos garantiu aos deputados que "mesmo que ocorra no dia 24, na noite de Natal, teremos as pessoas indicadas e habilitadas para receber as vacinas".





Quanto aos pontos de entrega das vacinas, o gestor de 64 anos, que já ocupou por cinco vezes o cargo de secretário de Estado da Saúde em Governos do PS, indicou que haverá um no território continental, um na Madeira e outro nos Açores. E será a farmacêutica de origem americana a entregá-las nesses três pontos, cuja localização exata não será divulgada por motivos de segurança.



Também certo, nesta fase, é que "a distribuição não será feita em veículos das Forças Armadas", que vão colaborar apenas na parte do planeamento, mas "através de organizações e por instrumentos certificados e licenciados para a distribuição de medicamentos". "Não podia ser de outra forma", acrescentou.



O primeiro grupo prioritário abrange cerca de 950 mil portugueses, pelo que serão necessárias dois milhões de doses até março de 2021. Inclui pessoas com mais de 50 anos com patologias de risco que vão ser chamadas aos centros de saúde; os residentes em lares e internados em unidades de cuidados continuados, assim como os respetivos profissionais (vacinados pelos enfermeiros internos); e ainda os profissionais de saúde e as forças armadas e de segurança.

Sem dispor ainda de muitos detalhes, Francisco Ramos recordou na Assembleia da República que nos últimos dias chegou a "má notícia" de que a produção por parte da Pfizer está abaixo do estimado inicialmente. Esse incumprimento, face ao que tinha sido contratado a nível europeu, vai fazer com que haja uma "redução de 20% na quantidade prevista de entregas no primeiro trimestre".

Porém, o responsável, 64 anos, garantiu que o país estará "disponível para começar a vacinar assim que chegarem", insistindo que "seria intolerável existirem vacinas em Portugal e não serem utilizadas de imediato". Já o agendamento da toma para as pessoas mais velhas com patologias de risco, que integram o grupo prioritário, só será feito quando houver informação mais concreta, até porque, ilustrou, "o pior que podia acontecer era marcar datas fixas para o Sr. António ou para a dona Maria, mas depois [nesse dia] afinal as vacinas ainda não terem chegado".

No que toca à logística, Francisco Ramos esclareceu que "o único ponto no continente que tem de garantir os 70 graus negativos [necessários para as vacinas da Pfizer] é aquele onde são recebidas". "Desde aí não é preciso mais nenhum ponto com essas condições, mas uma cadeia de distribuição ágil para garantir que as vacinas não andam a passear por Portugal, mas seguem para os locais em que são administradas às pessoas", resumiu.

Assegurando ao deputado do PSD, Ricardo Baptista Leite, que os lares informais não serão excluídos deste processo, o líder da "task force" nomeada pelo Governo explicou ainda que esta vacina pode ser guardada durante seis meses nesse ponto central de armazenamento. No máximo, depois de sair desse local, pode aguentar durante 30 dias nas caixas térmicas. Depois de serem abertas, há um prazo de cinco dias para serem administradas nos centros de saúde, bastando ali as condições de conservação proporcionadas pelos frigoríficos já existentes.





20% Enfermeiros O processo de vacinação da covid-19 não deverá envolver mais de 20% dos enfermeiros dos centros de saúde.





Francisco Ramos, que está a ser ouvido pelos deputados antes da apresentação de uma versão revista e aumentada do plano de vacinação, agendada para esta sexta-feira, 18 de dezembro, desvalorizou ainda o impacto deste processo no atendimento aos doentes não covid nos cuidados primários, calculando que a administração desta vacina não deverá envolver mais do que 20% dos enfermeiros dos centros de saúde.





