Fármaco low-cost melhora hipóteses de sobrevivência de doentes covid-19

Um fármaco de baixo preço, muito utilizado como anti-inflamatório, melhora a hipótese de sobrevivência em pacientes que sofram de covid-19, constituindo a primeira promessa de salvar vidas em meses de pandemia.





As mortes entre pacientes que precisavam de assistência a respirar reduziram durante um período de quatro semanas quando administrado um medicamento chamado dexametasona, em oposição àqueles que não tomaram o mesmo fármaco. As fatalidades entre os doentes que contavam com um ventilador para os auxiliar a respirar diminuíram para um terço e, no caso daqueles que recebiam apenas oxigénio, a redução foi para um quinto dos óbitos.