"Festa do Avante foi preparada com um cuidado extremo", diz Marcelo

O Presidente da República tentou manter-se à margem da polémica da Festa do Avante, mas acabou por admitir não estar "tão otimista" quanto a DGS e o PCP, antes da sua realização. Ainda assim, Marcelo Rebelo de Sousa admitiu na noite desta segunda-feira, numa entrevista à RTP1, que "a Festa do Avante foi preparada com um cuidado extremo".Contudo, o chefe de Estado e das Forças Armadas considera que o facto de terem participado no evento alguns "milhares de pessoas" passa a mensagem errada aos portugueses, que se vêem impedidos de levar uma vida normal por causa da pandemia da covid-19.Ao mesmo tempo, Marcelo reconhece que a Festa do Avante abriu caminho a que se realizassem outros eventos de grande envergadura, como as peregrinações do 13 de outubro a Fátima. "Ficaram seis mil devidamente espaçados e a opinião pública já achou mais normal."Já no campo oposto aos bons exemplos está o Grande Prémio de Fórmula 1 que decorreu no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, no fim de semana de 24 e 25 de outubro. Mais de 27 mil espetadores puderam assistir nas bancadas à vitória histórica do britânico Lewis Hamilton, mas as imagens do evento revelam que as distâncias de segurança não foram respeitadas.A desorganização e a falta de cuidados durante a prova levaram o primeiro-ministro António Costa a anunciar que não será permitido público durante o Grande Prémio de MotoGP, em Portimão, entre 20 e 22 de novembro.