Governo aceita perdoar empréstimos para rendas concedidos pelo IHRU

As famílias "mais vulneráveis" que, na sequência das quebras acentuadas de rendimentos, tenham recorrido aos empréstimos concedidos pelo Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU) para suportar o pagamento das rendas de casa poderão ver estes empréstimos perdoados. A medida consta da resolução do Conselho de Ministros que aprovou o Programa de Estabilização Económica e Social, publicada este sábado no Diário da República.