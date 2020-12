Governo atrasa dados sobre impacto da crise

No início da pandemia o Ministério do Trabalho atualizava mais do que uma vez por semana as estatísticas sobre os apoios atribuídos ou os despedimentos coletivos. Os últimos dados disponíveis são agora de 16 de outubro.

Governo atrasa dados sobre impacto da crise









