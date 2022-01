Governo da Madeira aguarda indicações da agência europeia sobre 4.ª dose da vacina

O governo madeirense aguarda indicações da Agência Europeia do Medicamento sobre a administração da quarta dose da vacina contra a covid-19, e está a elaborar uma nova estratégia de combate à doença, com medidas menos restritivas, anunciou hoje."Temos ainda a quarta dose, que Israel já começou e aguardamos as recomendações da Agência Europeia do Medicamento [EMA, na sigla em inglês]", disse o secretário da Saúde e Proteção Civil da Madeira, Pedro Ramos, na conferência de imprensa destinada a fazer o ponto da situação epidemiológica na região.O governante regional salientou que este reforço "está indicado para aqueles que estão imuno-comprometidos, para os doentes oncológicos, a partir dos 18 anos, para os hemodialisados e transplantados".Apesar da disseminação da variante Ómicron, os seus efeitos são menos graves e não representou um aumento de hospitalizados na unidade de Cuidados Intensivos, o que leva o Governo da Madeira a delinear "uma nova estratégia da abordagem à covid-19, que está a ser trabalhada neste momento e será anunciada pelo presidente do Governo Regional", avançou o responsável.Pedro Ramos complementou que esta estratégia vai pôr em prática "medidas menos restritivas" e a testagem massiva da população "pode deixar de existir", passando a SARS-CoV-2 a ser "tratada como todas as doenças infecciosas".O secretário também apontou que vários países estão a tornar a vacinação obrigatória, mas considerou que tal não se justifica quando a taxa de vacinação é eficaz (acima dos 85% da população inoculada).No seu entender, "a vacinação não é obrigatória para outras doenças", entre as quais o sarampo, pelo que a covid-19 "não deve ter uma abordagem diferente".Na opinião do governante insular, a" expansão repentina desta variante, a Ómicron, vai fazer com que muitos só completem o seu esquema de vacinação em junho, julho - daqui a cinco ou seis meses -, o que significa estarem todos a atrasar o controlo da pandemia".Pedro Ramos salientou que as crianças entre os cinco e os 11 anos "continuam a ser vacinadas, agora a um ritmo mais aceitável", informando que já foram vacinadas 4.000 e 857 têm vacinação completa."E esperamos concluir este processo com a maior brevidade possível", declarou, insistindo que "foi perdida uma excelente oportunidade" de proteger esta faixa etária e que "os benefícios superam largamente os riscos".A entrada em funcionamento da nova aplicação foi a "novidade" que marcou durante a semana o combate da covid-19 e, apesar dos constrangimentos verificados, "o sistema está cada vez mais operacional e servirá de base para a nova abordagem da pandemia", apontou.Em termos de números, a Madeira regista 43.885 casos confirmados da doença, 30.547 recuperados, 13 mil ativos, 146 óbitos, 84 hospitalizados, dois dos quais nos cuidados intensivos.Também 90% da população residente já iniciou o processo de vacinação, 87% tem a inoculação completa, e já foi administrado o reforço a 57 mil pessoas. Em dois meses, foram realizados aproximadamente 1,6 milhões de testes antigénio, referiu.Questionado sobre a situação dos 41 marinheiros da corveta António Enes, da Marinha Portuguesa, que está na ilha do Porto Santo, e testaram positivo, acrescentou que as autoridades de saúde estão a acompanhar a situação."À medida que foram aumentando os casos positivos, foram transferidos para as unidades hoteleiras", apontou, recordando que o período de isolamento é de cinco dias, após os quais serão efetuados os testes antigénio.