Governo deverá prolongar estado de alerta e máscaras ficam até final de agosto

O país vai continuar em estado de alerta e o Governo deverá aprovar a respetiva renovação esta quinta-feira, em Conselho de Ministos. Isso significa a manutenção de todas as medidas de prevenção da covid-19 que se encontram em vigor, nomeadamente a continuação da obrigatoriedade do uso de máscara em espaços como transportes públicos, farmácias ou espaços de saúde.

A notícia é avançada pelo Público, na sua edição de hoje. Segundo o jornal, apesar de os números de novos casos terem vindo a cair nos últimos dias, o Governo pretende ver a situação mais consolidada.

Os especialistas têm defendido que há cada vez menos necessidade de uso de máscara, na medida em que as novas infeções têm vindo a descer progressivamente. De acordo com os números da DGS, ontem verificaram-se no país 4.324 novos casos e 12 óbitos por covid-19.