Gregos mostram ao mundo como combater o surto do coronavírus

Ridicularizada pelos parceiros europeus como uma criança problemática durante a crise financeira do país que durou uma década, a Grécia serve agora de exemplo para o mundo, com uma resposta rápida à epidemia do coronavírus.





O país, com cerca de 11 milhões de habitantes, tinha 2.207 casos confirmados e 105 mortes até quinta-feira, uma fração do número per capita na Itália, Espanha e França, que juntas registam 58 mil óbitos. A situação na Grécia está mais próxima do surto na Alemanha, outro país elogiado pela resposta responsável e eficaz ao vírus.