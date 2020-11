Há mais 6.602 novos casos de covid-19 e 55 mortes

O aumento de casos nas últimas 24 horas é um dos mais elevado de sempre e compara com os 6.653 anunciados ontem, número que representava um novo recorde.

Há maisde covid-19 em Portugal, segundo adiantou a Direção Geral de Saúde (DGS), este sábado, depois de ontem ter sido fixado um novo máximo com mais de 6.650 novas infeções. Nas últimas 24 horas foram ainda contabilizadas 55 novas mortes por covid-19.Contabilizando os novos casos, desde o início da pandemia já foramQuanto às mortes relacionadas com o novo coronavírus, há 55 novos óbitos a lamentar nas últimas 24 horas, um número inferior ao divulgado no boletim de sexta-feira. No total, jáO número de doentes recuperados foi inferior ao número de novas infeções. Recuperaram da doença 5.135 pessoas desde a última divulgação diária, elevando para 122.517 o número de doentes recuperados. Já nada doença existem atualmente 85.444 pessoas,doentes que ontem.Os novos números dão conta do maior crescimento de sempre em unidades de cuidados intensivos (UCI). De ontem para hoje houve mais 25 pessoas que tiveram necessidade de ser internadas nos cuidados intensivos. Há agora 413 doentes nestas unidades.Em termos de internamentos, o número de pacientes em unidades hospitalares baixou 1 para 2.798.Em termos de regiões, o Norte continua a liderar no número de novas infeções, com quase dois terços dos novos casos. Nas últimas 24 horas, o Norte registou 4.154 novos casos, o que equivale a 63% das infeções contraídas desde ontem. Já Lisboa e Vale do Tejo foi responsável por cerca de 24% (1.563) dos novos casos.A região Centro contabilizou outros 715 casos, enquanto o Alentejo foi responsável por 52 novas infeções, o Algarve 95 e os Açores 18, enquanto a Madeira apenas registou cinco novas infeções.Em termos de mortes, 28 óbitos foram declarados no Norte, 17 na região de Lisboa e Vale do Tejo, oito no Centro e duas no Alentejo.