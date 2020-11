Há mais 6035 casos e a pandemia fez mais 76 vítimas mortais segundo o relatório de situação da DGS divulgado este domingo, referente ao dia anterior. A região Norte continua a concentrar o maior número de novos infetados, representando 67% do total.

No sábado foram internados mais 131 pacientes, elevando o total para 2929. Nos cuidados intensivos estão agora 415, mais dois do que na véspera.





A progressão da covid-19 continua sem dar sinais claros de travagem, com a média de novos infetados nos últimos sete dias a atingir o número mais elevado de sempre: 5425,3 casos. O acumulado dos últimos 14 dias por 100 mil habitantes chega pela primeira vez aos 708,6, o que significa que 7 em cada mil portugueses foi diagnosticado com o novo coronavírus nas últimas duas semanas.

A região Norte registou dois terços dos novos casos apurados ontem pela DGS, com mais 4022 infetados. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo com 1269 (29%), o Centro com 422, o Alentejo com 72, o Algarve com 58, os Açores com 26 e a Madeira com 7.

O total de óbitos desde o início da pandemia é agora de 3.381, a maior parte na região norte (1563), seguindo-se Lisboa e Vale do Tejo (1269).



O número de doentes internados teve o maior aumento desde o dia 2 novembro, crescendo 5% face ao dia anterior para um total de 2.929, um novo máximo desde o início da pandemia. O mesmo acontece com os casos nos cuidados intensivos, que passaram a ser 415.

Há mais 2549 doentes recuperados e o número de casos ativos aproxima-se dos 89 mil.



(notícia atualizada às 14h45)