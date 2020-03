Já há uma página com as farmácias que entregam ao domicílio ou têm drive-in

O portal que reunia a lista das farmácias de serviço criou uma nova ferramenta que informa sobre as farmácias que dispõem de serviços úteis neste contexto de pandemia.





O farmaciasdeserviço.net lançou uma ferramenta através da qual os portugueses podem consultar a lista dos estabelecimentos com serviços ao domicílio, como entregas ou apoio farmacêutico, mas também serviços que permitem minimizar o risco de exposição ao vírus, como por exemplo compras através de drive-in.





Esta ferramenta, que filtra de acordo com a região do país e o conselho, vai estar "em constante atualização", contando para isso com o apoio de todas as farmácias, lê-se na informação enviada às redações.





O portal Farmácias de Serviço nasceu em 2006 para fornecer uma fonte consolidada de informação da escala das farmácias de serviço a nível nacional e conta atualmente com aplicações para iOS e Android, considerando-se "a principal fonte desta informação a nível nacional".