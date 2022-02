Marcelo já promulgou alívio de medidas restritivas devido à pandemia

O Presidente da República promulgou o diploma do Governo que altera medidas aplicáveis no âmbito da pandemia, indica esta sexta-feira uma nota no site da Presidência.O Governo aprovou quinta-feira um alívio de várias das medidas restritivas que vigoravam. Assim, por exemplo, o certificado digital passará a ser exigido apenas no controlo de fronteiras e o teste de negativo apenas para visitar pessoas em lares ou internadas em estabelecimentos de saúde.

Assim, além do fim do isolamento de contactos de risco (apenas passam a estar isolados os casos positivos, com sintomas e assintomáticas) e da recomendação de teletrabalho , o Governo avança para o fim dos limites de lotação em estabelecimentos comerciais. Recorde-se que, até aqui, mantinha-se a ocupação máxima indicativa de uma pessoa por cada cinco metros quadrados de área.Por outro lado, o uso da máscara nos espaços interiores continua a ser exigida nos moldes atuais.