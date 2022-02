Governo limita isolamentos apenas a quem testa positivo

Leia Também Restrições no mínimo: testes apenas em lares e certificados só em fronteiras

Um contacto de risco vai deixar de ser motivo para isolar cidadãos e trabalhadores, segundo explicou esta quinta-feira a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva. O "confinamento" passará, assim, a ficar limitado a quem teste positivo."Os confinamentos são apenas para as pessoas que testem positivo, tenham ou não sintomas", disse a ministra da Presidência, aos jornalistas.O isolamento deixará assim de se aplicar a quem tenha um contacto de risco.Este universo tinha já sido substancialmente reduzido, na medida em que as pessoas com a terceira dose já não precisa de ficar isoladas, mesmo que vivam com alguém que tenha testado positivo. Apesar das restrições que entraram em vigor no início do ano, as baixas quadruplicaram em janeiro.Questionada sobre a possibilidade de acabar com o isolamento para os assintomáticos, medida já admitida pela diretora-geral da Saúde, a ministra remeteu para uma nova norma.A ministra não explicou exatamente quando é que as medidas hoje tomadas entram em vigor, mas disse que espera que os diplomas sejam promulgados com rapidez pelo Presidente da República.Entre as outras medidas aprovadas esta quinta-feira estão o fim da recomendação de teletrabalho , dos limites de lotação em estabelecimentos comerciais, da exigência de certificado (exceto no controlo de fronteiras) e d a exigência de teste negativo para acesso a grandes eventos, recintos desportivos, bares e discotecas.Mantém-se a exigência de teste negativo (salvo certificado de terceira dose ou recuperação) para visitas a lares ou a pacientes internados em estabelecimentos de saúde. Mantém-se ainda a obrigatoriedade do uso de máscara nos espaços interiores onde é exigida.As medidas poderão ser levantadas daqui a cinco semanas Notícia atualizada às 13:56 com mais informação