Matos Fernandes: "Todos vós sois indispensáveis neste momento"

O ministro do Ambiente e Ação Climática agradeceu aos profissionais da higiene urbana e da gestão de resíduos.

João Pedro Matos Fernandes gravou um vídeo de agradecimento aos profissionais da higiene urbana e da gestão de resíduos.

Na mensagem, o ministro do Ambiente e Ação Climática apela a que se sigam as regras de eliminação de luvas e de máscaras e, também, que se faça uma gestão mais cuidada dos resíduos urbanos.

Matos Fernandes agradece a todos os que estão, agora e sempre, na linha da frente, garantindo a higiene pública de que todos desfrutamos.

O ministro pede aos trabalhadores que sigam escrupulosamente as medidas de segurança, nomeadamente reforçando a higiene dos equipamentos de proteção individual.

Por outro lado, recorda que, com muitas pessoas em casa, em cumprimento da obrigação de recolhimento, houve um aumento substancial da produção de resíduos em zonas residenciais.

Perante este desafio, o ministro lembra que:

- Todos os resíduos produzidos em casas com casos de infeção ou suspeita de contaminação devem ser colocados no lixo comum. O saco do lixo não deve ser completamente cheio e deve certificar-se que é colocado dentro de outro saco.

- As luvas, máscaras e os lenços de papel (mesmo sem estarem contaminados) devem ser sempre colocados no lixo comum, e nunca, mas nunca, no ecoponto ou na sanita.

- Neste momento não se deve deixar no exterior da casa móveis, colchões ou outros "objetos fora de uso". Os serviços de higiene urbana precisam de racionar os seus recursos neste momento e a recolha de "monos" não é urgente.