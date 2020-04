Máscaras no lixo comum e "monstros" em casa. Governo pede ajuda com os resíduos

Durante a vigência do estado de emergência a recolha de grandes volumes na via pública está cancelada. Governo lança pedido para que não sejam colocados na rua os chamados “monstros” e insiste nas regras de separação: máscaras e luvas de proteção não são para reciclar.

As máscaras de proteção, luvas e lenços, independentemente dos materiais que os componham devem ser depositados no lixo indiferenciado e não ser encaminhados para os ecopontos. O aviso vem do Ministério do Ambiente, que sublinha que este tipo de resíduos pode ser perigoso e, por isso mesmo, dever ter um tratamento mais cuidado.