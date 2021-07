Ministra admite que isolamento de vacinados pode parecer incoerente

Leia Também Alemanha regista quase 4.000 infeções de pessoas com vacinação completa

A ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, admitiu hoje que o isolamento profilático de uma pessoa que já esteja vacinada pode parecer incoerente mas defendeu que essa "é uma avaliação individual"."Eu compreendo bem o sentimento de que pode haver medidas que possam parecer não coerentes, elas próprias resultam até das orientações das organizações internacionais, nomeadamente do ECDC [Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças], em matéria de como lidar com um contacto de risco ou como lidar com o certificado de vacinação", afirmou a ministra.Mariana Vieira da Silva falava na conferência de imprensa no final da reunião de hoje do Conselho de Ministros, que decorreu no Palácio da Ajuda, em Lisboa."Aquilo que queria dizer é que a avaliação que leva a um confinamento e que não me cabe aqui a mim justificar, é uma avaliação individual. Em cada caso há uma decisão em função de critérios que eu não conheço e não me cabe a mim conhecer", salientou.A ministra de Estado e da Presidência sublinhou também que à medida que exista uma "percentagem maior de população vacinada, o risco será sempre menor porque os contactos serão cada vez mais entre duas pessoas vacinadas e não entre uma pessoa não vacinada e uma pessoa vacinada"."E por isso a nossa prioridade deve ser procurar controlar a pandemia e procurar alcançar primeiro a vacinação de todos com mais de 60 anos, o primeiro objetivo que aqui estabelecemos, e depois de todos os maiores de idade nesta fase. E esse é o objetivo fundamental, contradições ou incoerências ou perceções de que há regras distintas julgo que todos vivemos com elas há 15 meses e arrisco-me dizer que continuaremos por mais algum tempo", afirmou ainda.A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 4.004.996 mortos em todo o mundo, resultantes de mais de 185 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o balanço mais recente feito pela agência France-Presse.Em Portugal, desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram 17.135 pessoas e foram registados 899.295 casos de infeção, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, a Índia ou a África do Sul.