Nova vaga de covid-19 adia retoma na Europa

As recessões económicas têm um alfabeto próprio: consoante seja a recuperação, assim os economistas encontram uma letra para descrever o que aconteceu. E como em tudo, há umas letras melhores do que outras. A pandemia de covid-19 chegou a acenar com a desejada recuperação em ‘V’, mas as sucessivas vagas de contágios estão a adiar a retoma – disso os economistas já não têm dúvidas. Na Europa, o desejável ‘J’ na linha do PIB, a aparecer, virá demasiado deitado. E pelo mundo fora já se fala da recuperação em ‘K’.

