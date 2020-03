Número de pessoas infetados com coronavírus em Portugal aumenta 35% para 448

O número de pessoas infetadas em Portugal com o novo coronavírus aumentou para 448, um aumento de 35% face a ontem, anunciou a Direcção Geral de Saúde.

Ontem o número de infetados também tinha aumentado 35% para 331, pelo que em termos absolutos a subida de casos foi de 117.





O aumento de 117 casos confirmados surge numa altura em que o total de casos não confirmados situa-se em 3.259 (2.203 na véspera) e 323 pessoas aguardam resultados de testes laboratoriais (374 na véspera). Continua a haver apenas uma vítima mortal.





O número de pessoas em vigilância pelas autoridades é agora de 6.852. O número de cadeias de transmissão ativas subiu de 18 para 19. Espanha é o país com o maior número de casos importados (18), seguindo-se Itália (17).Há agora três casos totalmente recuperados. Os dados indicam que dos 448 casos confirmados, quase metade (206) está internada, 17 dos quais em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

Entre os doentes infetados estão um menino e duas meninas com idades até aos nove anos, 13 rapazes e 19 raparigas com idades entre os 10 e os 19 anos, e 55 jovens com idades entre os 20 e os 29 anos. Existem 17 casos de doentes infetados acima dos 80 anos e 35 entre os 70 e os 79.



É entre a população com idades entre os 40 e os 49 anos que se registam mais casos (93), segundo o boletim da DGS, que indica a existência de 88 casos entre os 30 e 39 anos e 73 casos entre os 50 e os 59 anos. Há ainda registo de 52 casos entre os 60 e 69 anos.





A região Norte (196) volta a ser a região que regista o maior número de casos confirmados, seguindo-se Lisboa e Vale do Tejo (180), região Centro (51) e do Algarve (14). Há um caso nos Açores. O relatório da DGS ainda não menciona o caso já confirmado na Madeira.

Mais de 7 mil mortos em todo o mundo

O novo coronavírus já infetou desde dezembro 180.090 pessoas e o número de mortes subiu para 7.063, segundo um balanço da Agência France-Presse (AFP) às 09:00 de hoje.



A AFP refere que foram registadas mais de 180.090 contaminações em 145 países e territórios.

Desde o último balanço às 17:00 de segunda-feira, foram registadas 56 novas mortes e 4.569 casos registados em todo o mundo.

A China (excluindo os territórios de Hong Kong e Macau), onde a epidemia eclodiu no final de dezembro, totalizou 80.881 casos, incluindo 3.226 mortes e 68.869 recuperações. Foram anunciados 21 novos casos e 13 novas mortes entre segunda e terça-feira.

Em outras partes do mundo, foram registadas até às 09:00 um total de 3.837 mortes (43 novas) para 99.215 casos (4.548 novas).

Os países mais afetados depois da China são Itália, com 2.158 mortes para 27.980 casos, o Irão com 853 mortes (14.991 casos), Espanha com 309 mortes (9.191 casos) e França com 148 mortes (6.633 casos).

Desde as 17:00 de segunda-feira, a República Dominicana anunciou a primeira morte relacionada a vírus.

A Ásia totalizou 92.601 casos (3.360 mortes), Europa 63.941 casos (2.738 mortes), Médio Oriente Médio 16.594 casos (869 mortes), Estados Unidos e Canadá 5.085 casos (73 mortes), América Latina e Caraíbas 990 casos (oito mortes), Oceânia 450 casos (cinco mortes) e África 435 casos (10 mortes).