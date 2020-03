Bloco pede suspensão de imediata de despejos e cortes de eletricidade, água e comunicações

Trabalhadores de risco devem ir para casa sem perda de remuneração e o esforço das medidas em curso deverá ser financiado pelo Orçamento do Estado, para proteger a sustentabilidade da segurança social, defende o Bloco de Esquerda, que hoje apresentou uma proposta com 10 medidas urgentes na área do trabalho.

Enquanto durar o tempo de quarentena, o Governo deverá decretar de imediato a suspensão de despejos e de cortes de eletricidade, água e comunicações, defendeu esta terça-feira Catarina Martins. A coordenadora do Bloco de Esquerda falava numa conferência de imprensa por videoconferência realizada no seguimento da reunião do partido com a CGTP.

O Partido apresentou um conjunto de dez medidas que considera urgentes na área do trabalho. Desde logo, entendem que "todos os trabalhadores de risco devem estar em casa", seja qual for o setor de atividade em que estejam integrados. Ou passam a teletrabalho ou, caso não seja possível, não perderão, ainda assim, o direito à remuneração. De resto, o teletrabalho deverá ser a regra para as empresas que durante este período tenham de permanecer em atividade, devendo haver obrigatoriamente medidas de contingência nesse sentido.





No comércio, as caixas de supermercado deverão ter gel desinfetante e máscaras disponíveis e os trabalhadores de recolha do lixo deverão ter também normas de segurança e higiene reforçadas, sublinhou Catarina Martins. É "incompreensível que call-centers não tenham lotação drasticamente reduzida, com teletrabalho generalizado e horários desencontrados", disse.