Oito concelhos não avançam para nova fase de desconfinamento e 27 entram na lista de risco. Saiba quais

Esplanadas;

Lojas até 200 m2 com porta para a rua;

Ginásios;

Museus, monumentos, palácios, galerias de arte e similares.





Feiras e mercados não alimentares;

Modalidades desportivas de baixo risco;





Comércio ao postigo;

Comércio automóvel e mediação imobiliário;

Salões de cabeleireiros, manicures e similares, após marcação prévia;

Estabelecimentos de comércio de livros e suportes musicais;

Parques, jardins, espaços verdes e espaços de lazer;

Bibliotecas e arquivos;

Funcionamento de lojas até 200 m2 com porta para a rua;

Feiras e mercados não alimentares (por decisão municipal)

Funcionamento de esplanadas (com a limitação máxima de 4 pessoas por mesa) até às 22h30 nos dias de semana e até às 13h aos fins de semana;

Prática de modalidades desportivas consideradas de baixo risco;

Atividade física ao ar livre até 4 pessoas e ginásios sem aulas de grupo;

Funcionamento de ginásios sem aulas de grupo;

Funcionamento de equipamentos sociais na área da deficiência.

Todas as lojas e centros comerciais;

Restaurantes, cafés e pastelarias (com o máximo 4 pessoas por mesa no interior ou 6 por mesa em esplanadas), até às 22h30 nos dias de semana ou 13h nos fins-de-semana e feriados;

Cinemas, teatros, auditórios, salas de espetáculos;

Lojas de cidadão com atendimento presencial por marcação.





Modalidades desportivas de médio risco;

Atividade física ao ar livre até 6 pessoas;

Realização de eventos exteriores com diminuição de lotação (5 pessoas por 100 m ²);

Casamentos e batizados com 25% de lotação.

Há oito concelhos de Portugal continental que não irão avançar para a nova fase de desconfinamento, que se inicia já este sábado, 1 de maio, anunciou esta quinta-feira o primeiro-ministro.Assim, em oito municípios irão aplicar-se as medidas em vigor noutras fases anteriores do desconfinamento e também outras regras específicas.Os concelhos passarão a ser avaliados semanalmente em vez de quinzenalmente, por forma a poder agir mais rapidamente em caso de necessidade de imposição de medidas e também para aliviar mais depressa quando a situação assim o permita, indicou António Costa.António Costa detalhou que nosconcelhos deaplicam-se as regras que vigoraram na primeira fase do desconfinamento, iniciada a 15 de março. Acresce que se aplicará uma cerca sanitária nas freguesias de São Teotónio e Longueira/Almograve.O primeiro-ministro alertou para a situação em 27 concelhos, que subiram acima do patamar de 120 casos por 100 mil habitantes em 14 dias, o limiar de risco definido pelo Governo. Estes municípios devem estar em alerta e correm o risco de retroceder ou não avançar mais no desconfinamento caso dentro de uma semana se mantenham nestes níveis.



Concelhos em situação de alerta (acima de 120 casos por 100 mil habitantes em 14 dias)



Estes concelhos avançam para a quarta fase, mas arriscam regredir ou não avançar com novos alívios nas restrições caso se mantenham em situação de risco:



Alijó

Alpiarça

Arganil

Batalha

Beja

Boticas

Cabeceiras de Basto

Castelo de Paiva

Celorico de Basto

Cinfães

Coruche

Fafe

Figueiró dos Vinhos

Lagos

Lamego

Melgaço

Oliveira do Hospital

Paços de Ferreira

Penafiel

Peniche

Peso da Régua

Ponte da Barca

Póvoa de Lanhoso

Tábua

Tabuaço

Vidigueira

Vila Real de Santo António