Papa Francisco corta salários de cardeais para salvar empregos no Vaticano

O Papa Francisco decidiu cortar em 10% os salários dos cardeais e reduzir entre 3 a 8% os vencimentos de outros membros do clero que trabalham no Vaticano.Em comunicado difundido esta quarta-feira, a Santa Sé indica que a medida visa salvar empregos na cidade-Estado que sofreu uma forte quebra nas receitas devido à pandemia.O turismo é a principal fonte de receitas do Vaticano, mas o acesso de não residentes esteve interdito por largos períodos durante os últimos 15 meses.Os cortes salariais entram em vigor a partir de 1 de abril e o Vaticano garante que os trabalhadores com menores vencimentos não serão afetados.Os cardeais que trabalham no Vaticano recebem salários entre quatro mil a cinco mil euros, segundo a Reuters.Adicionalmente, os aumentos salariais serão suspensos até março de 2023.As contas públicas do Vaticano deverão fechar 2020 com um défice de cerca de 50 milhões de euros.