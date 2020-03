"O PCP vai levar à votação vários projetos de lei com soluções para muitos dos problemas que os portugueses estão a atravessar durante o período do combate ao [novo] coronavírus. As iniciativas do PCP incluem um projeto de lei para que não haja neste período cortes de água, luz, gás e telecomunicações por falta de pagamento", refere-se no texto.



O PCP pretende também que "os valores que fiquem em dívida sejam sujeitos a planos de pagamento estendidos no tempo logo que fique ultrapassada a pandemia.



No caso dos alunos que frequentam o Ensino Superior, a bancada comunista defende mesmo que "não haja pagamento de propinas nem de mensalidades de residências enquanto durarem as medidas excecionais de combate ao [novo] coronavírus".



"Uma outra iniciativa que o PCP levará à votação é um projeto de lei para que o Estado não seja obrigado a pagar às concessionárias das autoestradas verbas para compensar a redução do valor das portagens cobradas. O PCP propõe mesmo que a quebra de circulação seja refletida de forma inversa, determinando uma redução dos encargos do Estado com essas PPP e não o pagamento de compensações às concessionárias", acrescenta-se na nota divulgada pelo PCP.



Na quinta-feira, dia 02 de abril, entre outras iniciativas legislativas, será também debatida em plenário uma proposta do Governo que pretende estabelecer "um regime excecional e temporário de caducidade e da oposição à renovação dos contratos de arrendamento habitacionais e não habitacionais, atendendo à pandemia da doença da covid-19.



No mesmo dia, mas da parte da manhã, está reservado um período para o eventual debate em plenário sobre o pedido de renovação de autorização do estado de emergência, que decorre desde as 00:00 de 19 de março e que termina nesse dia às 23:59.

