Peru reavalia número de mortes por covid de 69 mil para 180 mil

O Governo do Peru anunciou esta segunda-feira que, numa reavaliação ao número de pessoas mortas devido à covid-19 no país, o total subiu de 69.000 para 180.000, de acordo com dados elaborados por um conselho técnico crido pelo executivo."A partir de hoje […] teremos números mais exaustivos que serão de grande utilidade para a gestão da pandemia", declarou, em conferência de imprensa, a primeira-ministra Violeta Bermudez, que citou os números reavaliados por um conselho técnico definido em abril e composto por especialistas independentes e organizações internacionais.A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.543.125 mortos no mundo, resultantes de mais de 170,2 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.