Pfizer garante que três doses da vacina contra covid-19 "neutralizam" a variante ómicron

A Pfizer anunciou esta quarta-feira que a terceira dose da vacina contra a covid-19 deverá ser suficiente para "neutralizar" a nova variante ómicron. Os dados preliminares de um estudo conduzido pela farmacêutica indicam que os anticorpos aumentam significativamente com a dose de reforço, garantindo proteção contra a nova variante.Num comunicado revelado esta quarta-feira, a Pfizer assegura que "os dados indicam que uma terceira dose aumenta os anticorpos neutralizantes em 25 vezes, quando comparados com duas doses, contra a variante ómicron". Diz, por isso, que é "claro" que a proteção contra esta variante "é melhorada com a administração de uma terceira dose".A farmacêutica revela, no entanto, que vai continuar a trabalhar para desenvolver "A Pfizer esclarece também, em comunicado, que, apesar de as duas doses da vacina perderem "significativamente" eficácia contra a nova variante, continuam a "oferecer proteção