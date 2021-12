Portugal com mais 10.016 casos de covid-19 e 10 mortes

Portugal regista mais 10.016 casos de covid-19 na véspera de Natal (dia 24), de acordo com o boletim divulgado pela Direção-Geral de Saúde (DGS) este sábado. E contabiliza mais 10 óbitos por coronavírus.Trata-se de uma diminuição face ao dia anterior - sexta-feira, 23 de dezembro - data em que se tinham registado 12.943 casos de covid-19. Esse dia marcou o valor mais elevado desde 29 de janeiro.

No que toca aos internamentos, há 857 pessoas internadas nos hospitais portugueses devido à covis-19, menos sete face aos dados do boletim anterior. Há 152 pessoas internadas nas unidades de cuidados intensivos (UCI), mais três face às últimas 24 horas.Olhando para os dias anteriores, trata-se do terceiro dia seguido com os internamentos em unidades hospitalares a diminuírem.Os dados da DGS mostram que, na véspera de Natal, a região de Lisboa é a que contabiliza o maior número de infeções diárias (+4.713), seguida da região Norte (+3.022). No Centro do país, os dados das autoridades de saúde dão conta de mais 1.095 casos, enquanto o Algarve contou com 452 casos. O Alentejo teve o menor número de infeções diárias (+266).Ao todo estavam ativos em Portugal 99.594 casos de covid-19 na véspera de Natal, estando 122.400 em vigilância (mais 3.940 que no dia anterior).A taxa de incidência no país situa-se em 630,8 casos de infeção por 100 mil habitantes, de acordo com a informação revelada pela DGS e o índice de transmissibilidade (Rt) é de 1,1.