Boletim DGS. 13 mortes e 3.732 casos no último dia

Portugal teve 13 mortes e 3.732 casos de covid-19 nas últimas 24 horas, segundo os dados da Direção-Geral de Saúde (DGS) sobre a pandemia. O boletim deste domingo é atípico, depois de três dias consecutivos acima dos 10 mil casos diários.

Foram ainda registados um total de 878 internamentos em hospitais — mais 21 face aos dados do boletim anterior, mas menos 53 do que no domingo anterior. Já nas unidades de cuidados intensivos (UCI) há 151 pessoas (menos uma do que no dia anterior).





Estavam ativos, no último dia, 101.719 casos de covid-19, mais 2.125 do que um dia antes. Há ainda 124.177 contactos em vigilância (+1.777).Lisboa e Vale do Tejo é a região que mais casos acumula (1.640, 43,9% do total), seguida do Norte (1.226), Centro (400), Madeira (216), Alentejo (113), Algarve (100) e Açores (37).Atualizado às 14h58