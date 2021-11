Portugal com mais 2.560 casos de covid-19 e 14 mortes nas últimas 24 horas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Dos 14 óbitos deste boletim, foram registados na região de Lisboa e Vale do Tejo e na região Centro quatro mortes. A região Norte registou dois casos, o mesmo número dos Açores. Foi ainda registado mais um morto no Alentejo e outro no Algarve.

Lisboa e Vale do Tejo concentra o maior número de novas infeções (831), seguido pela região Norte (780).

O número de internados subiu para 649, uma subida de 21 internados nas últimas 24 horas. Nos cuidados intensivos não continuam a estar 93 pessoas.

Há mais 2.535 pessoas recuperadas na covid-19 neste boletim.

Portugal contabiliza mais 2.560 casos de covid-19 e 14 mortes nas últimas 24 horas, revela o boletim da Direção-Geral de Saúde (DGS) desta terça-feira.