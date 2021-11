Portugal regista mais 2.371 casos de covid-19 e cinco mortes nas últimas 24 horas

Leia Também Covid-19: Maioria dos óbitos ocorre acima dos 80 anos

Leia Também Covid-19: DGS esclarece que intervalo entre doses foi encurtado para 150 dias

Leia Também Vacinados com Janssen podem receber reforço após 90 dias

Portugal contabiliza mais 2.371 casos de covid-19 e cinco mortes nas últimas 24 horas, de acordo com o boletim divulgado esta sexta-feira pela Direção-Geral de Saúde (DGS). Este é o terceiro dia consecutivo em que o número de casos está acima da fasquia dos dois mil casos.A região de Lisboa e Vale do Tejo concentra o maior número de novas infeções, com 900 casos nas últimas 24 horas. A região Norte concentra o segundo maior número de casos (592), seguida pelo Centro (458).Das cinco mortes que constam deste boletim, duas foram registadas no Centro do país, uma em Lisboa e Vale do Tejo, outra no Norte e um óbito na Madeira.O número de pessoas internadas continua a aumentar: este boletim dá conta de 528 pessoas internadas, mais cinco face ao boletim anterior. Também o número de internados em unidades de cuidados intensivos (UCI) está a aumentar, passando a 79 (mais sete).O boletim desta sexta-feira atualiza também a incidência e o índice de transmissibilidade R(t).Estes dois indicadores registaram uma nova subida. A incidência nacional é agora de 191,2 casos por cem mil habitantes e de 190,9 casos no continente.O R(t) nacional subiu para 1,17 e para 1,18 no continente.(notícia atualizada)