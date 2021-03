Portugal sem excesso de mortalidade pela primeira vez em oito meses

Depois de largos meses de excesso de mortalidade em Portugal, devido sobretudo à covid-19, a situação inverteu-se a partir de 22 de fevereiro, refletindo o alívio da pandemia no país.



Os dados revelados esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística mostram que nas duas semanas entre 22 de fevereiro e 7 de março registaram-se em Portugal, respetivamente, 2.506 e 2.299 óbitos, menos 8 e menos 174 óbitos do que a média de 2015-2019.



Tal como mostra o gráfico disponibilizado no relatório do INE, desde junho do ano passado que Portugal tem registado excesso de mortalidade todas as semanas. O INE salienta mesmo que desde o início da pandemia, esta situação de mortalidade abaixo da média apenas se tinha verificado nas semanas 24 e 25 de 2020, ou seja, entre 8 e 21 de junho de 2020.







Esta inversão de tendência explica-se com a redução do número de óbitos por covid, que baixaram para 328 e 214 nas duas semanas em análise, representando 13,1% e 9,3% do total de óbitos.



O INE salienta que comparativamente com a média de 2015-2019, o número de óbitos reduziu-se em todos os grupos etários, com exceção dos grupos 65-69 anos e 70-74 anos. Destaca-se o grupo etário 80 a 84 anos, que é o mais afetado pela covid-19 e registou menos 108 óbitos que a média 2015-2019.