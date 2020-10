Portugal soma mais 1.249 casos e 14 mortes por covid-19

O número de novos casos de infeção pelo coronavírus nas últimas 24 horas cifrou-se em, elevando o total desde o início da pandemia, indicou esta segunda-feira, 12 de outubro, a Direção-Geral de Saúde (DGS). Registaram-se aindas, o que coloca o total de vítimas mortais da pandemia em

Os casos recuperados totalizam 53.498, um aumento de 311 face ao anterior registo.

O número de casos ativos, que resulta da subtração dos óbitos e casos recuperados ao total de casos confirmados, atingiu os 32.321, mais 924 do que na véspera e o número mais alto desde o início da pandemia.





A média diária de novos casos dos últimos sete dias é agora de 1.146,9, uma subida face aos 1.073,3 de ontem e que representa um máximo histórico.



Nos últimos 14 dias Portugal acumulou 134,8 novos casos por 100 mil habitantes. Este indicador, muito utilizado internacionalmente para medir a propagação do vírus, também está em recorde e aumentou face aos 126,8 de ontem.



O relatório da DGS mostra que há mais 34 pacientes internados, que elevam o total para 877, o número mais alto desde 1 de maio.



Quanto aos doentes internados em unidades de cuidados intensivos são agora 128, mais 4 do que ontem e máximo desde 7 de maio.

Norte com quase mais 100 casos do que LVT

A região Norte foi responsável por quase metade (48%) dos novos casos identificados nas últimas 24 horas, com um total de 602 novas infeções, que elevam o total dos casos na região para 32.947.





Os novos casos no Norte são quase mais 100 do que os da região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT), que contou mais 505 infeções face a ontem, que colocaram o total nos 43.646 casos.





Dos restantes, 87 foram no Centro, 15 no Alentejo, 27 no Algarve, 3 nos Açores e 10 na Madeira.





No que respeita aos óbitos, 8 foram no Norte e os restantes 6 foram em Lisboa e Vale do Tejo.