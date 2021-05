Portugal soma mais 523 casos de covid em dia sem mortes

Portugal registou 523 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, revelou este sábado a Direção-Geral de Saúde (DGS).O boletim da DGS dá conta ainda de que não ocorreu qualquer óbito relacionado com a doença.Desde o início da pandemia faleceram

Nos últimos 14 dias, Portugal acumulou 54 novos casos por 100 mil habitantes, tendo por base a estimativa de população mais recente do Instituto Nacional de Estatística (INE) e os dados divulgados diariamente pela DGS. Este indicador, muito utilizado internacionalmente para medir a propagação do vírus e critério determinado pelo Governo para considerar os concelhos em risco, fica abaixo de metade do limite de 120 casos por 100 mil habitantes definido pelo Governo para o plano de desconfinamento.





Casos ativos em máximo de 15 dias





O relatório da DGS mostra 482 pacientes dados como recuperados, elevando o total de recuperações para 805.466.





Assim, os casos ativos, que são calculados subtraindo ao total de casos confirmados os doentes recuperados e os óbitos, subiram em 41, para 22.328, máximo desde 7 de maio.





No que diz respeito aos números nos hospitais, há mais 3 pacientes internados em Portugal, o que coloca o total em 210.





No que respeita aos casos mais graves, de doentes internados em unidades de cuidados intensivos (UCI), há mais 4 doentes, colocando o total de pacientes internados em UCI nos 59.







Lisboa e Vale do Tejo com pior semana em mais de um mês





Dos novos casos identificados no país, 196 foram registados em Lisboa e Vale do Tejo (LVT), o que representa 37% do total nacional. Esta região soma nos últimos sete dias uma média diária de 175,6 infeções, o valor mais alto desde 13 de abril.





Dos restantes novos casos, 161 ocorreram no Norte, 43 no Centro, 37 no Alentejo, 34 nos Açores, 31 na Madeira e 21 no Algarve.