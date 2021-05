Especialistas associam subida de casos de covid em Lisboa aos festejos do Sporting

Leia Também Incidência da covid subiu em 123 concelhos e caiu em 102. Veja no mapa como está o seu

"Acho que toda a gente sabe qual é a explicação para este aumento", diz. O especialista defende que uma subida repentina "principalmente num concelho populoso como o de Lisboa, só pode ser justificada por uma diferença significativa do comportamento da população. Não existem outros factores que distingam demasiado Lisboa do resto do país".

Os dados divulgados esta sexta-feira pela DGS mostram uma subida na incidência da pandemia no concelho de Lisboa - de 81 para 118 casos por 100 mil habitantes em 14 dias - face ao registado uma semana antes. Também em Lisboa e Vale do Tejo a incidência tem aumentado e o Rt, que mede a transmissibilidade, avançou para 1,11. Vários especialistas admitem que esta evolução estará, muito provavelmente, associada aos festejos que juntaram milhares de pessoas após o Sporting se sagrar campeão pela primeira vez em 19 anos.O epidemiologista Manuel Carmo Gomes considera, em declarações ao Público, que "existe uma forte plausibilidade" de que os festejos do Sporting tenham, pelo menos contribuído, para o súbito aumento de casos.E, debruçando-se sobre a região de Lisboa e Vale do Tejo, o especialista assinala que "há um salto na incidência do grupo dos 20 aos 29 anos" desde 17 de maio. Também nos residentes com 30 a 39 anos se assistiu a uma subida repentina, embora para níveis bem inferiores do que o registado nos mais jovens."Se formos a reparar, o R(t) em todas as regiões do Continente está abaixo de 1 excepto em Lisboa e Vale do Tejo, que está com um valor bastante elevado, de 1,11. A verdade é que as incidências na maior parte dos concelhos vizinhos estão baixas e há uma grande excepção que é Lisboa", reforça.O concelho de Lisboa registou 600 novas infeções entre 6 e 19 de maio, muito acima dos valores de qualquer outro concelho. Mesmo tendo em conta que se trata do município mais populoso do país, os números devem ser seguidos com atenção.Também ao Público, o matemático Óscar Felgueiras é mais peremptório sobre a causa do aumento de incidência em Lisboa e Vale do Tejo.