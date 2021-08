Portugal supera 12 milhões de vacinas administradas

O processo de vacinação mantém um ritmo favorável e, segundo revelou esta quinta-feira o Ministério da Saúde em comunicado, Portugal continental "ultrapassou a marca das 12 milhões de doses de vacinas contra a covid-19 administradas à população".

Na nota enviada às redações, o Ministério tutelado por Marta Temido dá conta de que esse total possibilitou "vacinar mais de 6,8 milhões de pessoas, pelo menos com uma dose, das quais mais de 6,1 milhões têm o esquema vacinal completo".

É ainda sinalizada a expectativa das autoridades de que, ao longo corrente mês de agosto, o país possa assegurar a "entrega de mais 1,2 milhões de vacinas adicionais", as quais se somam "às 1,6 milhões de doses de vacinas já esperadas e decorrentes dos contratos iniciais com as empresas fornecedoras de vacinas".

O Ministério da Saúde destaca a superação da marca de 12 milhões de doses de vacinas já administradas e sublinha que tal "foi possível graças ao compromisso de todos os envolvidos no processo, nomeadamente profissionais de saúde, poder local, forças de segurança e forças armadas". Na referida nota, o Executivo puxa ainda dos próprios galões, assim como do Infarmed, pela capacidade de "negociar com as farmacêuticas e restantes Estados-membros a entrega de vacinas adicionais ao calendário já esperado".

Ainda sobre vacinas, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, voltou a opor-se à posição da Direção-Geral de Saúde, defendendo que as dúvidas sobre a vacinação entre 12 e 15 anos de idade são "de momento" e não de "princípio".