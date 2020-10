Primeiro-ministro Boris Johnson encerra bares e pubs devido à evolução da pandemia

Boris Johnson determinou o fecho de vários bares nas zonas mais afetadas do Reino Unido. O primeiro-ministro estabeleceu um plano de alerta para a Covid-19, que se encontra dividido em três níveis "médio", "alto" e "muito alto", sendo que a frequência de bares e pubs se encontra no patamar mais preocupante.





As restrições impostas aos bares e pubs entram em vigor nesta quarta-feira, dia 14, na área de Liverpool, onde o surto se encontra mais descontrolado.

Numa altura em que as autoridades médicas apresentam dados pouco animadores face à situação pandémica, especialmente no norte de Inglaterra, Boris Johnson apresenta estas medidas de forma evitar uma nova quarentena nacional - o que poderia afetar de forma dramática a economia britânica e a capacidade do país financiar os cuidados médicos nacionais e os serviços públicos.