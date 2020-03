Produtos tecnológicos em rotura a partir de 8 de abril. Saiba quais são os mais procurados

A KuantoKusta (KK) dá conta que as encomendadas têm duplicado de semana para semana, tendo "desaparecido" do mercado 200 mil produtos num total de 2,2 milhões, na sua maioria com a categoria tecnológica, que a plataforma tem registados.

Ainda assim, a plataforma digital portuguesa mais conhecida no mercado pela sua solução de comparador de preços garante que a parceria existente com mais de 800 lojas em Portugal permitirá encontrar alternativas face a outras sem stock.

Mas eis que a própria KK anunciou, nesta terça-feira, 31 de março, uma estimativa de rotura de stock em Portugal dos produtos tecnológicos – como por exemplo, consolas, laptops, eletrodomésticos – a partir de 8 de Abril, considerando que essa rotura será geral nos principais retalhistas.





"O cerco cada vez maior que se verifica ao mercado espanhol devido ao coronavirus está na origem da rotura que se vai verificar em semana e meia, pois é a grande fonte que alimenta o mercado nacional. Os serviços fecham, as fábricas fecham e os distribuidores estão sem produtos", explica Paulo Pimenta, CEO do KK, em comunicado.