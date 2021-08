Reino Unido vai rever sistema de semáforos para viagens

O governo de Boris Johnson está a avaliar a criação de uma lista de vigilância para países que atualmente estão na chamada zona âmbar da lista de risco e mas têm uma elevada incidência variantes Beta e Delta, representando um risco acrescido. Trata-se de uma adaptação ao atual sistema de semáforos que deverá ser anunciada esta quinta-feira.Na segunda-feira, o primeiro-ministro britânico confirmou pretender que o setor do turismo volte a funcionar sem percalços. "Temos de por a indústria de viagens de novo em movimento", frisou o governante, adiantando que será criado um sistema simples e acessível para que todos compreendam quais as regras a cumprir nas deslocações.

O jornal "The Times" noticiou que Espanha deveria entrar em breve neste novo sistema de avaliação de risco que o governo britânico pretende implementar, com os turistas a serem sujeitos a quarentena nos hotéis.Na segunda-feira, Johnson adiantou que o vírus continua a representar riscos e que as medidas que venham a ser tomadas visam travar a importação de variantes da covid-19." Devemos tentar impedir a entrada de variantes, devemos parar de importar variantes do exterior, então temos que ter uma abordagem equilibrada."Esta terça-feira, o ministro da Educação Gillian Keegan já veio dizer em entrevista à Sky News que "talvez [as pessoas] devessem esperar até que o governo anuncie realmente o que irá fazer, em vez entrarem em especulação". Keegan seguiu na mesma onde do chefe de governo adiantando que o objetivo é "ter um sistema simples o suficiente para que todos o possam perceber".As novas medidas e a revisão do sistema de entradas no país serão anunciadas esta quinta-feira pelo ministro dos Transportes, Grant Shapps.