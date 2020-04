Sete gráficos com a evolução da covid-19 em Portugal. Taxas de crescimento com tendência de queda

Desde 28 de março que as taxas de crescimento diárias dos casos confirmados e dos óbitos está sempre abaixo de 20%. Nos últimos quatro dias as taxas de crescimento do número de pessoas infetadas foi sempre inferior a 10%.Nos últimos cinco dias o número de novos casos confirmados está em redor de 800. Só a 31 de março foi superada a fasquia dos mil novos casos por dia.Nos últimos sete dias o número diário de óbitos foi sempre na casa das duas dezenas.Com o número de óbitos a crescer acima dos casos confirmados, a taxa de letalidade tem vindo a atingir recordes nos últimos dias.Nos últimos três dias as taxas de crescimento dos doentes internados e internados nas unidades de cuidados intensivos têm sido quase residuais.



Há cinco dias que estão mais de 200 pessoas internadas nos cuidados intensivos com covid-19.

Menos de 10% das pessoas com casos confirmados de covid-19 estão internadas nos hospitais.