Espanha registou este sábado pela primeira vez uma redução no número de casos ativos de covid-19. Apesar de positivos, estes dados têm de ser encarados com cautela e será necessário que a tendência se consolide para se poder falar em inversão da curva.

Desde o início da pandemia, Espanha regista 161.852 casos confirmados, apenas atrás dos EUA, e 16.353 óbitos, o terceiro valor mais elevado do mundo - superado apenas por Itália e EUA. Já o número de doentes recuperados ascende a 59.109.



Em todo o mundo desde o início da pandemia registaram-se mais de 1,7 milhões de casos confirmados e quase 105 mil mortes. O número de doentes curados cifra-se em mais de 389 mil.

Após 57 dias desde os primeiros casos confirmados de infeção com o novo coronavírus, Espanha registou este sábado, 11 de abril, a primeira redução no número de casos ativos. O sinal é positivo mas ainda carece de uma consolidação ao longo de vários dias para se poder considerar que o pico da pandemia no país vizinho já foi atingido.As autoridades espanholas contabilizaram 4.830 novos casos confirmados e 510 mortes no último dia, os menores valores desde 22 de março. Adicionalmente, o número de doentes dados como curados nas últimas 24 horas atingiu os 3.441, ligeiramente abaixo dos 3.503 da véspera. Ainda assim, o total de casos ativos registou, pela primeira vez desde o início do surto, uma descida, ainda que ligeira (-134).