Um quarto dos contactos de infetados com covid-19 não é rastreado

Cerca de um quarto dos contactos de pessoas que testaram positivo para a covid-19 não são rastreados. A capacidade de rastreio e isolamento dos contactos de infetados está no nível mais baixo desde que os dados são publicados pela Direção-Geral de Saúde, adianta esta quarta-feira, 14 de julho, o jornal Público Na semana de 24 a 30 de junho, foram rastreados 74% dos contactos de infetados com covid-19. Quando estes dados começaram a ser revelados, no início de abril, davam conta de uma capacidade de rastreamento de 91,5%. Isto acontece apesar de o número de profissionais envolvidos nestas tarefas ter aumentado, assinala o jornal.Os especialistas ouvidos pelo Público justificam a redução da capacidade com o aumento do número de casos e a falta de pessoal.