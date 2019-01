Reuters

John Travolta com as bananas, o helicóptero e os mísseis. "Estou intrigado com o trabalho dele desde aí. Não faço a mínima ideia do que ele vai fazer a seguir. Às vezes está silencioso e de repente estamos a ver uma das peças de arte dele a destruir-se, na televisão", declarou ao Público.



A partir deste sábado, 19 de janeiro, e até 31 de março, na Alfândega do Porto pode ser vista a exposição "Banksy´s Dismaland and Others by Barry Cawston".Barry Cawston é considerado - embora ele o recuse - o fotógrafo oficial de Banksy, um nome grande na arte urbana, mas cuja identidade não é conhecida. Ao Público o Cawston recusa que é o fotógrafo oficial , nem conhece Banksy: "Acho que estou a chegar perto. Ele não tem muitos parceiros oficiais, certamente".A mostra conta com 44 fotografias, que integra imagens do projeto Dismaland, o parque temático criado por Banksy, inaugurada em agosto de 2015 e fechado em setembro do mesmo ano.A exposição terá outras obras do artista como o "Walled Off Hotel" (2017) - hotel aberto pelo artista junto aoBelém - ou "Flower Thrower" (2005), revela a organização.O fotógrafo "anda atrás" de Banksy, já fotografou sinais do artista em Nova Iorque, diz ao Público, recordando a primeira vez que se deparou com uma obra sua em Londres. Era oAlém das fotografias de Barry Cawston, a exposição vai ainda integrar uma série de trabalhos de jovens artistas portugueses, servindo também como rampa de lançamento de novos nomes do universo da arte urbana.Os bilhetes para os adultos custam 11 euros, e para as criança (5 aos 11 anos) seis euros. O pack família (2 adultos + 2 crianças entre os 5 e 12 anos) custará 28 euros.A exposição está aberta das 10 às 19 horas, encerrando às terças-feiras.