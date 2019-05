O Prémio Camões de literatura em língua portuguesa foi instituído por Portugal e pelo Brasil em 1988, com o objetivo de distinguir um autor "cuja obra contribua para a projeção e reconhecimento do património literário e cultural da língua comum".

A história do galardão conta apenas com uma recusa, a de Luandino Vieira, em 2006.



Lista dos distinguidos com o Prémio Camões:



1989 - Miguel Torga, Portugal



1990 - João Cabral de Melo Neto, Brasil



1991 - José Craveirinha, Moçambique



1992 - Vergílio Ferreira, Portugal



1993 - Rachel Queiroz, Brasil



1994 - Jorge Amado, Brasil



1995 - José Saramago, Portugal



1996 - Eduardo Lourenço, Portugal



1997 - Pepetela, Angola



1998 - António Cândido de Mello e Sousa, Brasil



1999 - Sophia de Mello Breyner Andresen, Portugal



2000 - Autran Dourado, Brasil



2001 - Eugénio de Andrade, Portugal



2002 - Maria Velho da Costa, Portugal



2003 - Rubem Fonseca, Brasil



2004 - Agustina Bessa-Luís, Portugal



2005 - Lygia Fagundes Telles, Brasil



2006 - José Luandino Vieira, Portugal/Angola



2007 - António Lobo Antunes, Portugal



2008 - João Ubaldo Ribeiro, Brasil



2009 - Arménio Vieira, Cabo Verde



2010 - Ferreira Gullar, Brasil



2011 - Manuel António Pina, Portugal



2012 - Dalton Trevisan, Brasil



2013 - Mia Couto, Moçambique



2014 - Alberto da Costa e Silva, Brasil



2015 - Hélia Correia, Portugal



2016 - Raduan Nassar, Brasil



2017 - Manuel Alegre, Portugal



2018 - Germano Almeida, Cabo Verde



2019 - Chico Buarque, Brasil



