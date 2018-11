Henrique Sá Pessoa tem agora duas estrelas e há três novos nomes no firmamento Michelin português

A estrela para o Midori era já uma aposta de alguns no ano passado e este ano concretizou-se. Ao contrário do que costuma acontecer na atribuição de estrelas, desta vez destacam-se dois restaurantes do interior português: em Bragança, o G Pousada tem a sua cozinha chefiada por Óscar Gonçalves e António Gonçalves é o sommelier. Em Guimarães, no A Cozinha, o estilo de António Loureiro "surpreendeu com uma cozinha moderna, que demonstra equilíbrio e sensibilidade", lê-se ainda.

No guia Michelin Espanha e Portugal de 2019 há novos portugueses, embora o saldo não seja de euforias. Três restaurantes ganharam uma estrela: Midori, chefiado por Pedro Almeida no Hotel Penha Longa, em Sintra, o G Pousada, de Óscar Gonçalves, em Bragança, e A Cozinha, de António Loureiro, em Guimarães. Henrique Sá Pessoa conquistou a segunda estrela para o seu Alma, no Chiado, em Lisboa, refere a Sábado

O Alma, de Henrique Sá Pessoa, que recebeu a primeira estrela na edição de 2017, alcança agora a segunda estrela ('uma cozinha excepcional, vale a pena desviar-se'), anunciou a Michelin, durante a cerimónia de apresentação do guia ibérico de 2019, que decorre esta noite, pela primeira vez, em Lisboa.

"O Alma, situado no boémio e turístico Chiado, criou uma muito boa impressão junto dos inspectores. O 'chef' Henrique Sá Pessoa cativou-os com uma proposta muito técnica, divertida e repleta de matizes. Cada pedaço levou-os a viajar no tempo e no espaço, graças aos sabores tradicionais e autênticos, que transportam para paragens mediterrâneas ou de outras latitudes", refere a Michelin, no comunicado oficial distribuído durante a gala.





Na edição do próximo ano do Guia Michelin da Península Ibérica, Portugal passa a contar, no total, com 6restaurantes com duas estrelas e 20 restaurantes com uma estrela.

Além das novidades, em 2019, Portugal mantém todas as distinções anteriores e continua a não ter nenhum restaurante com a classificação máxima (três estrelas, 'uma cozinha única, justifica a viagem').

Em Portugal há ainda dois novos "Bib Gourmand" (boa qualidade/preço abaixo dos 35 euros por refeição) - a Tasca do Zé Tuga (Bragança) e Avenida (Lagos).

O director internacional dos guias Michelin, Gwendal Poullennec, afirmou que "Portugal tornou-se num destino turístico de referência e boa parte desse êxito assenta no auge da sua gastronomia".

"É certo que a cozinha tradicional lusa sempre contou com o beneplácito do público estrangeiro. Sem dúvida, hoje temos a confirmação de um vigoroso impulso na alta gastronomia deste país, habitualmente a cargo de uma geração de jovens chefs", considerou.

No total, Portugal contém, no guia de 2019, 167 restaurantes referenciados, dos quais 36 são Bib Gourmand e 105 estão distinguidos como Prato Michelin ('uma cozinha de qualidade'), além dos 26 com estrelas Michelin. Constam ainda 165 hotéis e turismos rurais.

Esta é a lista dos restaurantes portugueses distinguidos pelo Guia Michelin em 2019:

Uma estrela:

A Cozinha (Guimarães, chef António Loureiro) - novidade

Antiqvvm (Porto, chef Vítor Matos)

Bon Bon (Carvoeiro, chef Louis Anjos; Rui Silvestre saiu no início do ano)

Casa de Chá da Boa Nova (Leça da Palmeira, chef Rui Paula)

Eleven (Lisboa, chef Joachim Koerper)

Feitoria (Lisboa, chef João Rodrigues)

Fortaleza do Guincho (Cascais, chef Gil Fernandes; Miguel Rocha Vieira saiu este mês)

G Pousada (Bragança, chef Óscar Gonçalves) - novidade

Gusto by Heinz Beck (Almancil, chef Daniele Pirillo)

Henrique Leis (Almancil, chef Henrique Leis)

LAB by Sergi Arola (Sintra, chef Sergi Arola e Vlademir Veiga - Milton Anes saiu em Março)

L'AND Vineyards (Montemor-o-Novo, chef Miguel Laffan)

Largo do Paço (Amarante, chef Tiago Bonito)

Loco (Lisboa, chef Alexandre Silva)

Midori (Sintra, chef Pedro Almeida) - novidade

Pedro Lemos (Porto, chef Pedro Lemos)

São Gabriel (Almancil, chef Leonel Pereira)

Vista (Portimão, chef João Oliveira)

William (Funchal, chefs Luís Pestana e Joachim Koerper)

Willie's (Vilamoura, chef Willie Wurger)

Duas estrelas:

Alma (Lisboa, chef Henrique Sá Pessoa) - novidade

Belcanto (Lisboa, chef José Avillez)

Il Gallo d'Oro (Funchal, chef Benoît Sinthon)

Ocean (Alporchinhos, chef Hans Neuner)

The Yeatman (Vila Nova de Gaia, chef Ricardo Costa)

Vila Joya (Albufeira, chef Dieter Koschina)